Ilrestodelcarlino.it - Alcoltest, assalto alle farmacie. Psicosi al volante per le multe

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ scattata per gli automobilisti cesenati una vera e propriada quando le sanzioni del nuovo codice della strada sono diventate più severe. Il nemico, ora, è l’alcol. Si beve meno, ci si trattiene di più dal consumare vino quando si esce con gli amici e prima di mettersi al, se possibile, ci si sottopone a un alcol test fai da te. Il timore dielevate e del ritiro della patente ha spinto molti automobilisti a cercare soluzioni per controllare il proprio tasso alcolemico prima di mettersi alla guida. Si è scatenata così una vera e propria corsa agli alcol-test fai da te. Lesono state prese d’e le scorte sono finite in poco tempo. Sono introvabili ormai i kit per la misurazione dell’alcol. La paura dilaga. E questo, in fondo, non è un male se la conseguenza è una guida più attenta, sicura e consapevole.