Alberi abbattuti tra le proteste dei residenti al centro sociale Sereni

Pesaro, 18 gennaio 2025 – Duealdi via Tombesi. Il risveglio deiè stato scandito dal rumore delle seghe elettriche che hanno sezionato due albeti di oltre 50 anni ai lati della ex scuola elementare. Il presidente di Aspes Luca Pieri spiega il perché: "Le piante erano entrambe pericolose e andavano abbattute. Una terza verrà potata". La ’strage’ degli. Tagli a raffica sul Foglia: la protesta deichiedono che "se cosi è, entrambe vengano sostituite. Il ruolo delle piante è essenziale per l'ambiente, specie in un luogo un tempo interamente a verde ora pieno di cemento, con una parte di giardino diventato parcheggio. Un altra bocciodromo, un'altra lastricata con mattonelle. Un luogo che appartiene alla memoria di generazioni di pesaresi che in quel prato, in quella scuola e sotto quegliha passato l'infanzia e l'adolescenza e che dovrebbe tornare completamente a verde, come era in origine.