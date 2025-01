Lanazione.it - Al via i lavori di Publiacqua sul Lungarno Ferrucci. Come cambia la viabilità

Firenze, 18 gennaio 2025 – Iniziano lunedì 20 gennaio idiin piazza Ravenna e, via dei Bastioni e via Bolognese. Il cantiere più impattante per la circolazione sarà il primo, aperto per il rifacimento della rete idrica e gli allacci presenti sulla strada. Iinteresseranno tutto il, da piazza Ravenna a piazzae poi via via il cantiere avanzerà a tratti seguendo il senso di marcia (quindi da piazza Ravenna a piazza). Il primo tratto, i cuisi concluderanno il 1° febbraio, interesserà piazza Ravenna, dall’isola di traffico e area parcheggio, dove sarà vietato parcheggiare, fino all’imbocco di. Quindi si proseguirà per fasi successive con restringimenti di carreggiata i cui tempi sono in corso di definizione con il Comune di Firenze.