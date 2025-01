Iltempo.it - Agenti aggrediti, la piazza Zelig e i pretesti della violenza

Leggi su Iltempo.it

Come uno, capace di assumere le fattezze che più gli fanno comodo, all'inizio si spacciavano per studenti, impegnati per un mondo libero contro l'oppressione dei palestinesi a Gaza. Presto scoprimmo che era una balla e che in quellac'erano le falangi armatesinistra extraparlamentare, dai centri sociali agli anarchici, con l'obiettivo di fare casino. Un casino che come un'eco si è riverberato nel Paese perché nessuno a sinistra si è alzato a dire basta, a partire da Elly Schlein. Poi, dopo averci raccontato la filastrocca su Trump, i pericoli per la democrazia, l'oligarchia e altre fregnacce simili, erano tornati incontro i fascismi, risultando loro l'unico regime violento che alberga nella nostra Italia. Guarda caso erano le stesse faccevolta prima, stessa, stessa organizzazione da guerriglia.