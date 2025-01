Tvplay.it - Addio Roma, offerta shock: Ranieri spiazzato

Laha battuto ieri sera il Genoa, ma in queste ultime ore per Claudioè arrivata una notizia sorprendente.Ladi Claudio, di fatto, continua il proprio momento positivo. I giallorossi, infatti, hanno sconfitto ieri sera allo Stadio Olimpico una delle sempre più in forma della Serie A, ovvero il Genoa di Patrick Vieira con il risultato finale di 3-1.(LaPresse) – Aslive.itIl club capitolino ha messo le cose in chiaro sin dai primi minuti del match, visto l’incrocio dei pali colpito al 9? da Paulo Dybala con una bellissima punizione. Qualche minuto dopo, infatti, laè passata in vantaggio con il gol di Artem Dovbyk. Il Genoa, però, è comunque riuscito a pareggiare con Masini, ma poi i giallorossi hanno i giochi con El Shaarawy e l’autogol di Leali.