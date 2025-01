Bergamonews.it - Ad Alzano inaugurato il foyer “Bergamasco Lingua Viva”

Lombardo. È statovenerdì 17 gennaio il” alla Biblioteca Comunale diLombardo, in via Giorgio Paglia 11 (Parco Montecchio).In occasione della “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali” istituita nel 2013, l’agenzia di comunicazione PG&W grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale diLombardo ha presentato il progetto dedicato a celebrare l’eredità culturale di Ezio Foresti, direttore creativo dell’agenzia prematuramente mancato nell’aprile 2024.Ilè dedicato a Ezio Foresti, autore, giornalista, appassionato cultore dellabergamasca, ideatore della pagina Facebook Animali Mitologici Bergamaschi, e ad Antonio Tiraboschi, storico dell’Ottocento noto per il suo impegno nell’alfabetizzazione delle valli bergamasche.