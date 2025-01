Agi.it - Acea alla sfida del futuro tra innovazione e sostenibilità

Leggi su Agi.it

AGI -, che nel 2024 ha celebrato i 115 anni di attività, oggi persegue quella strada dell', insita nel suo DNA, avvalendosi delle novità messe a disposizione dalle nuove tecnologie. La Industry romana, che oggi fornisce servizi in 16 regioni, ha un piano di trasformazione ambizioso, con progetti ditecnologica che interessano tutti i settori del gruppo, alcuni dei quali sono stati presentati al pubblico all'ultima assemblea dell'Anci a Torino. “Siamo di fronte a forti cambiamenti che impattano i cittadini, le imprese e il territorio e come primario operatore infrastrutturale del Paese abbiamo il dovere di valutare come le ultime innovazioni impattano il modo di lavorare” - dichiara Marco Pastorello, Chief Transformation Officer di– che aggiunge: “Le nuove tecnologie, come la robotica – già testata nelle cabine primarie di Areti – o la manutenzione predittiva e algoritmi di Intelligenza Artificiale – già in uso per monitorare i primi distretti idrici del Lazio – contribuiscono a migliorare la gestione delle nostre infrastrutture e a rendere più efficace e sicuro il lavoro di ogni giorno".