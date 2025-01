Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 18 gennaio: Enrique Ballestreros ed altre ricorrenze

18edricorrenze“Mazali? Non c’è mai stato a questi Mondiali”, disse Federico Buffa in quella puntata dedicata al ‘Grande Uruguay”. Poi lo storyteller prese il libro ‘Gloria y Tormento’ e raccontò di una bionda che sei anni prima aveva attratto a Parigi Leandro Andrade.Il 181905 era nato, iridato nel 1930.è il decimo anniversario dalla dipartita di Pietro Pianta, 105 presenze in Serie A tra Cagliari, L.R. Vicenza e Atalanta. Il cinquantesimo invece dal primo gol in Bundesliga di Heiner Baltes, vincitore di due Coppe di Germania con il Fortuna Dusseldorf.GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto)L'articolo, 18edproviene da Gli Eroi del Calcio.