Bergamonews.it - A Bergamo arriva lo Sturm Graz, limitazioni a vendita e somministrazione di alcolici

Leggi su Bergamonews.it

. In occasione della partita di Champions League tra Atalanta e, in programma alle 18,45 di martedì 21 gennaio, su richiesta della Questura il Comune diha disposto l’estensione del perimetro e dell’orario dellealladi bevande alcoliche e superalcoliche già previste per le partite al Gewiss Stadium, a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica e a tutela del patrimonio artistico cittadino.Leper Atalanta-In particolare, dalle 9 di martedì 21 alle 6 di mercoledì 22 gennaio– è fatto divieto agli esercizi didi bevande e alimenti, ai circoli privati, alle attività di commercio su area pubblica, lae laper asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi, nonché bevande in contenitore di vetro o similari e in lattina.