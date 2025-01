Metropolitanmagazine.it - 10% di presenze in più per il Cosmoprof North America 2025: appuntamento martedì a Miami

Inizierà martedi 21 gennaio ilin Florida, più precisamente a. L’evento è uno dei più importanti del mondo del beauty nordno: è infatti l’unico che riunisce l’intero settore della bellezza, dalla cura della pelle e del trucco alle fragranze, ai capelli e alle unghie, rappresentando anche l’intera filiera di settore. Da21 gennaio fino al 23 gennaio ospiterà gli appassionati dentro ilBeach Convention Center., l’edizioneavrà il 10% di stand in piùCi saranno diverse novità quest’anno, come per esempio un piano espositivo rinnovato. La direzione ha infatti recentemente ampliato gli spazi, permettendo di ospitare il 10% in più di espositori. Grazie a questo cambiamento, i professionisti del settore della bellezza avranno l’opportunità di incontrare oltre 800 aziende da 43 Paesi.