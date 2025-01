Quotidiano.net - Zelensky dà la caccia ai disertori, la Russia avanza nel Kursk. Segui la diretta della guerra in Ucraina

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 17 gennaio 2025 – Prosegue la lungadi logoramento fra. Mentre le forze di Putin continuano i bombardamenti (Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk, colpendo una casa e un istituto scolastico, uccidendo tre civili) e annuncia che le truppe di Kiev si stanno ritirando dal, il presidente Ucraino ha lanciato una vasta operazione per scovare i renitenti alla leva, con una serie di perquisizioni in abitazioni di persone sospettate di essere scappate oltre confine per evitare di arruolarsi.: 2.500 soldati morti in 2,5 anni (foto Ansa)