Ilfattoquotidiano.it - Ylong Ma, il sosia di Elon Musk spopola sui social e fa un’offerta al magnate americano: “Facciamo una live stream insieme”. Lui risponde così

Sembra, ma non è. Bensì un suoMa, che suito proprio grazie alla sua somiglianza, secondo alcuni ‘impressionante’, con il patron di Tesla. Al punto che lo stesso fondatore di SpaceX ha replicato ai numerosi video in cui il content creator celebra la loro affinità estetica. L’influencer, che ha scelto il nome diMa proprio per la sua assonanza con, è suigià da qualche anno. Ma solo di recente i suoi canali hanno avuto un boom di iscrizioni grazie alla crescente popolarità che il CEO di X ha raggiunto in questi mesi, in cui è stato persino nominato a capo del Dipartimento per l’efficienza governativa dal neo-presidente elettoDonald Trump.Giocoforza,Ma ha colto la palla al balzo e si è catapultato su TikTok, dove ora conta oltre 1.