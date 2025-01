Zonawrestling.net - WWE: Pat McAfee non sarà a RAW nel prossimo episodio

Leggi su Zonawrestling.net

Dopo il termine della regular season del Football americano, Patha fatto ritorno in quel di RAW per il debutto dello show su Netflix. L’annunciatore ha preso il posto di Corey Graves, inizialmente spostato a NXT, per poi essere rimosso dalla programmazione WWE a causa dei malumori dovuti proprio a questi cambiamenti repentini. La situazione annunciatori, dunque, si è fatta incandescente: ad aggiungere pepe e curiosità, inoltre, c’è anche il fatto che Patassente nel corso deldi RAW.Lunedì sera, infatti, andrà in onda il College Football Championship e in virtù di questo,non potrà prendere parte all’dello show rosso. In circostanze normali, sarebbe stato proprio Graves a sostituire il collega assente, ma date le ultime vicende attorno al suo rapporto con la compagnia è quasi certo chequalcun altro a sostituirlo.