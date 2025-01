Zonawrestling.net - WWE: Gunther stronca le speranze di Jey Uso con un messaggio provocatorio sui social

Jey Uso ha ricevuto undiretto dall’attuale WWE World Heavyweight Champion,. I due si affronteranno il 25 Gennaio, a Saturday Night’s Main Event, con il titolo mondiale in palio.Dopo aver sconfitto Drew McIntyre durante la premiere di RAW su Netflix, Jey ha avuto un confronto connell’ultima puntata di Monday Night RAW, che ha portato all’ufficializzazione del loro match per il titolo.Suiha lanciato unal membro originale della Bloodline. Il “Ring General” ha dichiarato con sicurezza che infrangerà i sogni di Jey di diventare campione del mondo WWE:“Sono la prova che i sogni possono avverarsi, ma non per loro” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@wwe)ha conquistato il World Heavyweight Title a SummerSlam 2024, sconfiggendo Damian Priest e diventando Campione del Mondo per la prima volta nella sua carriera.