WWE: Bully Ray preoccupato per l'indipendenza della TNA dopo la partnership stretta con la WWE

Come ormai tutti sappiamo, nelle ultime ore abbiamo assistito alla formazione di una nuovatra WWE e TNA, che permetterà alle superstar di entrambe le federazioni di fare apparizioni reciproche negli show settimanali, PPV e speciali televisivi di entrambe le federazioni. L’ex wrestlerRay, noto per avere rapporti con entrambe le federazioni, è entusiastanotizia ma ha tuttavia espresso una preoccupazione legata al team creativoWWE. Secondo lui, se dovesse sovrastare quelloTNA, quest’ultima potrebbe diventare un ramoWWE, perdendo così la sua autenticità: “ spero di continuare a vedere (la TNA) fare le proprie cose in autonomia. Poi se la WWE dicesse: ‘Ehi, questa ragazza, Jordynne Grayce, sembra fantastica. Sta facendo un ottimo lavoro sul ring.