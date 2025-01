World Cup di Pallanuoto il Setterosa cede all’Australia | ora testa agli Stati Uniti per restare in corsa

Leggi su Ilfaroonline.it

Alessandropoli, 17 gennaio 2025 – Arriva la seconda sconfitta in competizione per ildi Coach Silipo. Prosegue laCup diFemminile in Grecia e le Azzurre cedono, nella terza gara in programma del torneo,(argento olimpico a Parigi 2024). Dopo l’esordio vincente con Israele, ecco allora le difficili partite con due squadre medate a cinque cerchi Paesi Bassi e appunto Australia.L’Italia tornerà in acqua oggi pomeriggio alle 16.00 con gli. Una vittoria potrebbe aprire le porte alle Superfinal del mese di aprile, in cui partecipano le prime sei squadre della competizione. E passano poi le prime due compagini di ogni girone.Intanto le Azzurre sono terze nel Girone B di appartenenza.Il tabellino, il racconto della gara e le convocate – Fonte Federnuoto/federnuoto.