Dilei.it - Wanda Nara in tribunale dopo la denuncia: “Ho paura di Icardi, mi ha filmato nuda”

La separazione trae Maurosi fa più travagliata che mai. I due non devono solo trovare un accordo per il bene delle figlie Francesca e Isabella ma fare anche i conti con presunte minacce ed estorsioni. Stando allapresentata dall’ex vincitrice di Ballando con le Stelle, il calciatore avrebbe installato telecamere e microfoni nelle diverse case in cui hanno abitato, utilizzando poi tutto questo materiale per intimidirla.hatoper minacce e video intimiaverto nelle scorse settimane Mauroper minacce ed estorsioni,si è presentata davanti ad un giudice per fornire la propria testimonianza sull’accaduto. La soubrette ha affermato che durante la relazione durata quasi 12 anni il giocatore avrebbe installato telecamere e microfoni nelle loro residenze e utilizzato il materiale registrato per intimidirla.