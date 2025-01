Oasport.it - Volley, Perugia all’esame Civitanova nella 17ma di Superlega! C’è Milano-Piacenza, spareggio salvezza tra Taranto e Monza

Giornata chiave, lainsu tanti fronti. Il primo è quello della lotta per la prima posizione che si è infiammata dopo la vittoria di domenica scorsa di Trento ache mette i trentini (che devono recuperare una partita) potenzialmente a un punto dagli umbri. Il secondo è la battaglia per le posizioni di prestigio in chiave playoff e qui la sfida clou è, mentre il terzo è la lotta per evitare la retrocessione e in questo caso la sfida tra(che ha chiesto e non ottenuto in settimana il blocco delle retrocessioni) è qualcosa di molto simile a uno.La partita clou è senza dubbio quella ditra la Lube e la capolista Sir Susa Vim. Momento complicato per gli umbri che hanno perso il loro uomo in più della prima parte di stagione, fatta di 23 successi a fila, Oleh Plotnytskyi, vittima di un serio infortunio muscolare contro Trento e fuori per un periodo al momento sconosciuto.