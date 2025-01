Ilgiorno.it - Vittuone: spaccata nel negozio di alimentari. In azione la banda dell’auto-ariete

, 17 gennaio 2025 – Commercianti nel mirino di unadi ladri che sta compiendo disastri a non finire. Il titolare del“Le cose buone del Meridione” di piazza Guido Rossa è infuriato per quello che gli è successo. Ladi malviventi gli ha sfondato la vetrina e ha arraffato quel che poteva all’interno del locale. Preso dallo sconforto, denuncia come la categoria non sia per nulla protetta. “Ci hanno messo in ginocchio, hanno combinato danni ingenti che stiamo ancora valutando – ha commentato Massimiliano Marchese –. Il mio è undove vendiamo generi. Facciamo fatica, lavoriamo duramente e ci ritroviamo in queste condizioni". È accaduto alle 4 dell’altra mattina in una zona circondata da palazzi. Tutto ripreso dalle telecamere di sorveglianza di unprotetto da sistemi di allarme sofisticati, dal costo elevato.