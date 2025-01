Tvzap.it - Violenti temporali e alluvioni in Italia: “Evitare spostamenti”. Cosa succede

Severa ondata di maltempo con forti piogge e venti fino a tutto il weekend, in. La prima fase avrà inizio già oggi, venerdì 17 gennaio 2025. Scatta l’allerta rossa diramata dalla Protezione Civile per 4 regioni. Alcuni comuni hanno deciso anche di chiudere le scuole. Si attendono tempeste, venti forti e c’è anche il serio rischio di alluvione. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Bambina di 6 anni lasciata sola per due ore, i genitori erano andati a sciare: cos’è successoLeggi anche: Stefano scompare nel nulla, poi dopo 20 anni accade l’impensabile: come lo trovanoMaltempo in, arriva il ciclone africanoUn violento ciclone mediterraneo, formatosi sullo Ionio meridionale, porterà precipitazioni intense e persistenti, forti venti di levante e possibili mareggiate.