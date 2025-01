Ilgiorno.it - Via al processo agli ultrà di Inter e Milan nell’aula bunker di San Vittore: alla sbarra Beretta, Ferdico e Lucci

Leggi su Ilgiorno.it

Inizierà il 4 marzo, nell'auladi fronte al carcereese di San, ilabbreviato, davantigup Rossana Mongiardo, ai vertici delle curve di San Siro, ossia Marcoe Andreaper la Nordista e Lucaper la Sudista, e ai loro sodali, tutti arrestati il 30 settembre scorso nella maxi indagine di Polizia e Gdf, coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra. Ilabbreviato riguarderà 16 imputati. Solo tre dei 19 arrestati, dopo la richiesta di giudizio immediato accolta dal gip Domenico Santoro, hanno scelto il rito ordinario. Si tratta di Christian Rosiello,ista ed ex bodyguard del rapper Fedez (non coinvolto in questa indagine), Riccardo Bonissi, pure luirossonero, e Francesco, fratello del capo della Sud.