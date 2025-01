361magazine.com - Veronica Rudian racconta la nascita del nuovo disco: i dettagli

ladel: iSu tutte le piattaforme digitali arriva “ENDLESS” (etichetta Digital Noises) ilalbum della pianista e compositrice, giovane promessa del panorama musicale italiano. Un album dal sapore pop melodico con sfumature rock che arricchiscono l’interno progetto. Ilarriva dopo il precedente album “Il Viaggio” e dopo l’ottimo riscontro ricevuto da pubblico e media, per la pubblicazione dei brani “Farfalle” e “Autoritratto”. Tracklist: Farfalle, Autoritratto, Stardust, Horus/Mirrors, Silence.ladel: “Con Endless ho deciso di lasciarmi andare parlando di me, attraverso le note di sei brani, diversi tra loro, ma legati da un unico filo che conduce l’ascoltatore dentro ad ogni parte di me e del mio essere.