Ventinove chili di droga sequestrati e 26 violenze sessuali: il bilancio dei carabinieri di Forlì

, 17 gennaio 2025 – Tempo di bilanci per l’Arma dei, che ha presentato al Comando provinciale l’attività operativa 2024. Sono stati 11.913 i delitti perseguiti daie comprensorio su quasi 13.800 registrati in provincia. 3.278 le persone denunciate all’autorità giudiziaria (erano state 3.055 nel 2023), con 207 arresti e 3.068 in stato di libertà. Nel merito: 26 le, 34 le rapine, 23 le estorsioni, 342 i furti; 270 le truffe e frodi informatiche e 89 i reati legati a detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. 211 le telefono quotidiane arrivate al 112, numero d’emergenza gestito dalla centrale operativa dicon il supporto delle Compagnie di Cesena, Cesenatico e Meldola, per un totale di 77.375 segnalazioni raccolte, con 35 interventi effettuati al giorno (12.