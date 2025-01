Ilrestodelcarlino.it - "Valutare correzioni. Si torni ai 50 all’ora al di fuori del centro"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giancarlo Tonelli, direttore di Confcommercio-Ascom, qual è il bilancio della Città 30 a distanza di un anno? "Rimaniamo alla nostra proposta iniziale: quella di coniugare al meglio sicurezza e mobilità. Per questo crediamo che qualche correzione all’ordinanza della Città 30 sia la soluzione". Qual è la vostra idea? "Ritornare ai 50 in tutte le stradedai viali potenziando i controlli. Incittà, del resto, siamo quasi obbligati ad andare lentamente, specie negli orari di punta, al di là dei cantieri. Inoltre c’è anche il nuovo codice della strada che pone grande attenzione al tema della sicurezza". A distanza di un anno che cosa auspica per la Città 30? "Un incontro tra amministrazione e associazioni di categoria, valutando gli esiti degli ultimi 12 mesi, stabilendo quel dialogo che è mancato l’anno scorso.