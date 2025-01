Puntomagazine.it - Vallo di Lauro (AV) – I Carabinieri sequestrano un’officina e denunciano il titolare per gestione illecita di rifiuti

Leggi su Puntomagazine.it

officina abusiva eperdie violazioni ambientaliNell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, con particolare attenzione alla correttadei, idel Nucleo Forestale di Marzano di Nola hanno denunciato ildi un’azienda perdi.Durante l’operazione, condotta in collaborazione con i colleghi dell’Arma territorialmente competente, è emerso che ildimeccanica svolgeva la propria attività senza le necessarie autorizzazioni ambientali, in particolare quelle relative alladelle acque reflue industriali.Nel corso dell’ispezione, i militari dell’Arma hanno rinvenuto sul piazzale dell’officina circa mille pneumatici fuori uso e una cinquantina di cerchioni in ferro, anch’essi destinati allo smaltimento.