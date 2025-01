Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (17 gennaio 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

della puntata di venerdì 17in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Diego ha deciso di chiudere la conoscenza con Claudia tra le polemiche.Cosa succederà nella puntata di? La puntata riprende dalla conoscenza tra Fabio ed Elena. Tra i due c’è stato un bacio che ha spinto Gemma ad ironizzare. Scontro in arrivo? L’appuntamento è con lalive della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con lenotizie daTv e Mediaset., la puntata di venerdì 17intestuale condaTvore 14:45 – La puntata comincia con ildi Martina. La tronista è uscita in esterna con Gianmarco.“Ha baciato pure te?” #pic.twitter.com/B2rpsO4MMX—(@) January 17,ore 15:15 – Le esterne di Martina accendono la discussione in studio tra i due corteggiatori Gianmarco e Ciro.