Uomini e Campioni | Diego Alberto Milito

20 Maggio 2009: Preziosi, presidente del Genoa, dichiara ufficialmente l’acquisto dell’Inter di, uno deglidell’Inter di Mourinho che conquistò il TRIPLETE.“Una mossa azzardata quella del presidente Moratti. Non si può preferirea Acquafresca”. Questo era il pensiero a caldo di molti commentatori sportivi., soprannominato “principe”, nell’anno precedente aveva siglato ben 24 gol con la maglia del Genoa; soltanto uno in meno al capocannoniere Zlatan Ibrahimovic (all’epoca numero 9 dell’Inter).Il suo esordio con l’Inter fu a Pechino, l’8 Agosto nella Supercoppa contro la Lazio. Primo match da titolare. Fu la prima di campionato (Inter-Bari), dove si procurò persino un rigore, trasformato in seguito da Eto’o. Il suo primo gol arriva il 29 Agosto nel derby di Milano, su rigore.