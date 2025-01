Puntomagazine.it - UNICEF/Haiti: 1 bambino su 8 è sfollato a causa delle violenze

Oltre 1 milione di persone sono sfollate interne ad, più della metà sono bambini. Violenza sessuale, sfruttamento e abuso che sono aumentati del 1.000% nell’ultimo anno17 gennaio 2025 – Il numero di bambini sfollati interni adè aumentato di circa il 50% da Settembre – pari a circa 1su 8 in tutto il paese – per lein corsote da gruppi armati.Secondo le ultime stime, ci sono adesso più di 1 milione di persone sfollate interne ad, oltre la metà dei quali sono bambini che hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria.“É un momento terribile per essere unad, con la violenza che sconvolge le vite e costringe sempre più bambini e famiglie ad abbandonare le loro case“, ha dichiarato la Direttrice generale dell’Catherine Russell.