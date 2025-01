Iodonna.it - Un riassunto dei colpi di scena prima di vedere "Scissione 2": il primo episodio è online su Apple TV+ da oggi

Del finale disi ricorda la forza ma non i dettagli precisi, se non quelli di un generale ammutinamento. Del resto, da febbraio 2022 di tempo ne è passato. Con ildella stagione 2 disponibile dasuTV+ (poi uno a settimana fino al 21 marzo), occorre dunque fare undel dove eravamo rimasti di questa serie tv prodotta da Ben Stiller e scritta da Dan Erickson. Utile a riprendere in mano la storia di Mark (Adam Scott), Helly (Britt Lower), Irving (John Turturro) e Dylan (Zach Cherry), i quattro dipendenti disgraziati della Lumon, azienda che pratica la: cioè la separazione, tramite chip, tra un Interno lavorativo e un Esterno privato. Divisione che si attiva entrando e uscendo dalla sede di lavoro, e che crea due personalità distinte in ricordi ed esperienze.