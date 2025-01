Liberoquotidiano.it - Un clamoroso big "in saldo": Milan, ecco il nome dell'attaccante per Conceiçao

Leggi su Liberoquotidiano.it

Da vero obiettivo di gennaio a remota possibilità. Marcus Rashford si allontana sempre di più dale potrebbe giocare in un club tra Borussia Dortmund e Barcellona, che nonostante i debiti cerca di liberare degli spazi per inserirlo in rosa. Se l'inglese è sempre più lontano, un altro potrebbe presto arrivare: Kyle Walker dal Manchester City, 34enne terzino con esperienza da vendere. Intanto, nelle ultime ore, La Gazzettao Sport ha avanzato ildi un esubero che potrebbe finire sul mercato: il 25enne Joao Felix, ex Atletico Madrid, che al Chelsea trova poco spazio. I Blues lo cederebbero senza troppi patemi, dopo aver sborsato oltre 50 milioni ai Colchoneros la passata estate. Chiaro è che il portoghese non verrebbe svenduto, e per questo ildovrebbe pensarci su attentamente.