Le trattative per un possibile cessate il fuoco nel conflitto trae Ucraina si focalizzano sulle concessioni che l’Ucraina potrebbe essere disposta ad accettare per interrompere la fase più dura della guerra. Contemporaneamente, una valutazione realistica delle possibilità di una tregua o didovrebbe fondarsi principalmente su un’analisi della politica russa e degli obiettivi che laintende raggiungere attraverso il conflitto con l’Ucraina. Le condizioni per i negoziati e la tregua, che laimpone all’Occidente, suggeriscono che unaduratura non è attualmente realizzabile. Il ripristino della sicurezza dell’area euro-atlantica richiede una revisione della strategia occidentale nei confronti dellae l’adozione di misure che la privino delle risorse per andare avanti.