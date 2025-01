Gamberorosso.it - Tutti i ristoranti di Los Angeles che non esistono più dopo gli incendi

Messe via le decorazioni natalizie, spazzati via i coriandoli di capodanno, e portati a casa i premi Golden Globe, la sera del 7 gennaio la popolazione di Losè stata colpita dall'o più devastante di sempre. Maggiormente danneggiati sono stati i quartieri di Pacific Palisades, la vicina Malibu, e l'Eaton Canyon, raggiungendo poi la zona più densamente popolata di Altadena. I danni sono devastanti, e non sono bruciate solo le case dei VIP di Hollywood, ma anche scuole, luoghi di culto, negozi e tantissimiche impiegano gente comune, ora rimasta senza casa e senza lavoro. Iniziato a Pacific Palisades come uno di sterpaglie, è stato spinto fuori controllo dai venti estremi tipici della stagione, i famigerati Santa Ana winds. Nei giorni successivi a quella fatidica prima notte, sono divampatianche a Sylmar e Runyon Canyon sulle Hollywood Hills.