Ilgiorno.it - Tutti i giorni sul sellino: "Buche e sosta selvaggia i nostri principali nemici"

Per chi ogni giorno è sui sellini della a bici o del motorino a girare per le vie della città per consegnare pasti a chi ordina in take-away, anche nel gelo e nelle intemperie, è importante che alla parola tenacia si affianchi quella della sicurezza. Per questoe 20 i rider partecipanti al corso di formazione della polizia locale di Monza si sono detti contenti di questa iniziativa. "Noi che guidiamo lo scooter o l’auto abbiamo il dovere di conoscere il Codice della strada, anche nei suoi ultimi aggiornamenti – dice il rider monzese Alberto Braghieri – ma questo corso è comunque utile per avere chiarimenti, indicazioni per le situazioni d’emergenza e percoloro che usano la bicicletta. Apprezziamo che l’azienda faccia questo tipo di formazione". Oggi tra le trepiattaforme di consegna attive in Italia, Just Eat è l’unica ad aver assunto i rider, partendo proprio da Monza nel 2021, come propri dipendenti pagati ad ore e non a consegna.