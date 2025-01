Turismo 8 milioni per l’alta formazione | scadenza prorogata al 14 febbraio

Leggi su Ildenaro.it

laper il bando sulturistica. I termini per partecipare all’Avviso Pubblico per la creazione del Polo Nazionale Strategico deldi Altasono stati prorogati al 142025. Le domande devono essere inviate tramite PEC all’indirizzo fondo [email protected] . “Questa proroga mira a favorire una più ampia partecipazione per promuovere progetti di eccellenza nel settore turistico” spiega il ministero del.L’avviso mette a disposizione 8di euro per il finanziamento di progetti di altae di eccellenza finalizzati ad accrescere le competenze e le specializzazioni degli operatori e dei professionisti del settore, permettendo di innalzare il livello professionale e ampliare i bacini occupazionali nel comparto.