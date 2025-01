Ilrestodelcarlino.it - “Tumore ignorato, morto il nostro bimbo”

Reggio Emilia, 17 gennaio 2025 – Un papà e una mamma straziati prima dalla malattia che colpì il loro bambino, un, e poi dalla sua morte. La coppia denunciò la pediatra quando il piccolo era ancora in vita, ritenendo che avesse trascurato di sottoporlo agli accertamenti necessari per diagnosticare la causa dei malesseri che manifestava. La Procura chiese l’archiviazione, a cui la famiglia si oppose, e fu disposto un incidente probatorio chiesto e ottenuto dal pm Francesco Rivabella Francia, al cui esito ieri il gip Andrea Rat ha disposto l’archiviazione. La donna era stata indagata per il reato di lesioni colpose gravissime nell’esercizio della professione sanitaria, “per mancata diagnosi di un quadro neoplastico endocranico con conseguente ritardata asportazione chirurgica del”, fatto risalente al luglio 2019.