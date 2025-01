Ilrestodelcarlino.it - Tumore alla prostata, gli ospedali in Emilia Romagna ‘premiati’ col Bollino Azzurro: la classifica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 17 gennaio 2025 – Sono sedici le strutture sanitarie dell’ad avere il. Ovvero virtuose per l’offerta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico in ottica multidisciplinare, con focus suldellae alle complicanze funzionali postchirurgiche. Ecco quali sono: il Policlinico di Sant'Orsola - Irccs Aziendaero-Universitaria di Bologna, il presidioero Maurizio Bufalini di Cesena, il presidioero Morgagni-Pierantoni di Forlì, l’Irccs Istituto romagnolo per lo studio dei tumori Dino Amadori Irst Srl di Meldola (Forlì-Cesena), l’Aziendaero universitaria Arcispedale Sant’Anna di Ferrara in località Cona, l’Ospedale B. Ramazzini di Carpi (Modena), l’Aziendaero universitaria di Modena-Policlinico, Hesperia Hospital Modena, l’ospedale di Sassuolo (Modena), la Casa di cura privata di Piacenza, l’ospedale di Fidenza (Parma), l’Aziendaero universitaria di Parma, il presidioero degli infermi di Faenza (Ravenna), il presidioero Umberto I di Lugo, il presidioero Santa Maria delle Croci di Ravenna e il presidioero infermi di Rimini.