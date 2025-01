Trump prepara l’inaugurazione al chiuso | Troppo freddo per gli ospiti L’indecisione di Meloni e le conferme dei leader di estrema destra

Leggi su Open.online

La cerimonia d’insediamento di Donaldsi terrà al, e non all’aperto come avviene di consuetudine. Ad annunciarlo è stato il presidente eletto degli Usa sul suo social Truth, spiegando che secondo le previsioni le temperature all’esterno saranno proibitive, con la massima che non dovrebbe superare i -6°C. Alsi aggiungerà il vento, tanto che il comitato organizzativo ha temuto per l’incolumità del personale e degli. Così, la sede dell’evento sarà la Capital One Arena, importante impianto sportivo di Washington. L’ultimo presidente a celebrare l’insediamento all’interno era stato Ronald Reagan nel 1985. Le autorità attendono circa 200 mila persone, trapolitici ed esponenti delle industrie, oltre a migliaia di supporter die di persone che invece si riuniranno per protestare.