Trump e Xi Jinping rompono il ghiaccio la telefonata prima dell’insediamento | Renderemo il mondo più sicuro

Il quasi presidente Usa Donalde il leader cinese Xisi sono parlati al telefono per lavolta dal 2021. Anticipando di tre giorni l’insediamento del presidente eletto degli Usa, i due leader hanno già iniziato a interloquire di «bilanciamento del commercio, Fentanyl e TikTok», ha fatto saperesul proprio social network Truth. «Laè stata molto positiva sia per la Cina che per gli Stati Uniti. Mi aspetto che risolveremo molti problemi insieme, e a partire da subito. Il presidente Xi e io faremo tutto il possibile per rendere ilpiù pacifico e», ha aggiunto. Nelle scorse ore, la Cina ha fatto sapere che Xi ha cordialmente declinato l’invito dialla cerimonia inaugurale del suo secondo mandato, alla quale sarà presente invece il vicepresidente della Cina Han Zeng.