News.robadadonne.it - Trovata morta con un colpo di pistola al cuore. Cosa si sa della morte di Marianna Pisciotta

È ancora avvolta nel mistero ladi, logopedista 36enne che è statasenza vita nella casa di un 43enne, che alcuni media hanno definito il suo compagno, altri un amico e collega., originaria di Marigliano, ma residente a Battipaglia, in provincia di Salerno, è stataproprio dall’uomo uccisa da undiall’altezza del. Proprio lui ha allertato i soccorsi, che purtroppo, giunti sul posto, non hanno potuto che constare il decesso.Adesso la Procura di Nola ha aperto un fascicolo per omicidioso legato alla presunta omessa custodia dell’arma, di proprietà del 43enne, regolarmente detenuta, e il suo nome compare nel registro degli indagati come atto dovuto. Vi raccomandiamo.