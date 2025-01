Formiche.net - Tre azioni contro gli spyware commerciali. La proposta italiana all’Onu

Per la prima volta il Consiglio di sicurezza delle NUnite si è riunito per discutere dei rischi dell’utilizzo degli, ormai una vera e propria industria. L’obiettivo dell’in, secondo la missione statunitense presso le NUnite, era quello di affrontarne “le implicdella proliferazione e dell’uso improprio” per “il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale”. A richiedere l’insono stati gli Stati Uniti, che sotto l’amministrazione Biden hanno intrapreso diversenel settore (tra cui sanzionii produttori israeliani diNSO Group e Candiru, nonchéla società greca Intellexa) e altri 15 Paesi. Si è trattato di un ininformale, in formato Arria. Non sono emerse proposte concrete ma un appello forte ai governi affinché intervenga in materia è stato presentato dalla maggioranza.