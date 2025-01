Davidemaggio.it - Tradimento in onda anche il sabato al posto di Endless Love

Leggi su Davidemaggio.it

Buona notizia per i fan di. Dalla prossima settimana, la dizi turca con protagonista Vahide Percin non andrà insoltanto la domenica sera in prime time. Dal 25 gennaio 2025, le vicende della giudice Güzide Özgüder troveranno spazioilpomeriggio su Canale 5. L’appuntamento è alle 14:45, dopo la doppia puntata di Beautiful, e prima di Verissimo, income di consueto dalle 16:30.aldioccuperà lo slot lasciato vacante da, che verrà trasmessa soltanto dal lunedì al venerdì alle 14.10 per ‘risparmiare episodi’ in vista del gran finale. Ad Aldatmak, il titolo originale di, spetterà quindi il compito di non far rimpiangere troppo le controverse vicende che hanno caratterizzato il triangolo amoroso formato da Nihan, Kemal e Emir.