Ilrestodelcarlino.it - Top employers 2025, ecco le aziende dell’Emilia Romagna dove si lavora meglio

Bologna, 17 gennaio– Sono tante le eccellenze riconosciute fra le TopItaliain Emilia. Sono arrivati, infatti, dei certificati prestigiosi per 16della nostra regione dal TopInstitute, l'ente certificatore globale delle eccellenze aziendali in ambito risorse umane. In totale, invece, le imprese ‘marchiate’ a livello nazionale sono 151. Si tratta dellesicioè sono riconosciuti standard elevati per ciò che riguarda l’ambiente di lavoro. Bologna A Bologna compaiono la Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, centro di eccellenza di Philip Morris a livello mondiale per la formazione del personale, la prototipazione e la produzione su larga scala dei prodotti del tabacco senza combustione; l’Automobili Lamborghini che produce le super auto sportive e ha il suo stabilimento a Sant’Agata bolognese; c’è poi la famosa casa motociclistica Ducati con sede a Borgo Panigale, il Gruppo Hera, multiutility nei servizi ambientali, idrici ed energetici con sede a Bologna e la Bonfiglioli di Calderara di Reno, azienda a conduzione familiare ma operante a livello globale che progetta, produce e distriìbuisce soluzioni efficaci per tutti i tipi di applicazioni nei settori dell'automazione industriale, dei macchinari mobili e dell'energia eolica.