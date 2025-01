Screenworld.it - Tokyo Godfathers – Streaming

Guarda il filmingratis e in HD in italiano su Prime Video, Itunes, Google Play, Microsoft Store. Con la possibilità di guardarlo inonline in abbonamento, noleggio, acquisto e con risoluzione in qualità SD, HD, 4K.INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO INSU: Prime VideoNon disponibile3.99 € (HD, SD)7.99 € (SD, HD) INSU: ItunesNon disponibile3.99 € (HD, SD)5.99 € (SD) INSU: Google PlayNon disponibile2.99 € (SD)7.99 € (SD) INSU: Microsoft StoreNon disponibile2.99 € (SD)6.99 € (SD)Powered by FilmamoRegia: Satoshi Kon, Sh?go FuruyaSceneggiatura: Satoshi Kon, Keiko NobumotoProduzione: MadhouseAttori Principali: Toru Emori (Gin), Aya Okamoto (Miyuki), Yoshiaki Umegaki (Hana), Sh?z? Iizuka (Oota)Data di uscita: 29 dicembre 2003 (USA)Durata: 88 minutiPaese: GiapponeLingua: giapponeseDistribuzione: Sony Pictures EntertainmentTRAMA: Durante la Vigilia di Natale, i tre senzatetto Hana, Gin e Miyuki, mentre rovistano tra i bidoni dell’immondizia, vi trovano al loro interno una bambina.