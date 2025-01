Davidemaggio.it - TG2 in crisi di ascolti, il cdr protesta: “Situazione avvilente”

Allarme al TG2 per glidell’edizione delle 20.30, mai così bassi come in questo periodo. La soglia del milione di spettatori è ormai un miraggio e il notiziario al di sotto del 4% di share (ieri 3.8%, la sera prima 3.1%).Ormai non si può più parlare di preoccupazione, ma di vero e proprio allarme. Glidel TG2 stanno toccando minimi storici, unache la redazione non meritaè quanto si legge in una nota didel Comitato di Redazione del TG2. Nel mirino il Direttore Antonio Preziosi, cui si chiede un incontro urgente:La direzione ha annunciato da tempo un piano di rilancio per l’edizione della sera, cui di fatto non è stato dato alcun seguito. Il cdr del TG2 chiede dunque un incontro urgente con la direzione e si riserva tutte le azioni possibili a tutela della testata e del futuro di chi ci lavora.