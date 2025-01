Ilrestodelcarlino.it - "Terme, operazione del centrosinistra"

All’indomani della cessione delle ultime quote in mano pubblica delledi Castrocaro, si registrano le reazioni, con polemiche annesse, delle varie compagini politiche. I primi a intervenire sono i tre sindaci di: Maurizio Fussi (1997- 2007), che diede il via al processo di privatizzazione nel lontano 1998, Luigi Pieraccini (2012 - 2017) e Marianna Tonellato (2017 -2022), che proseguirono l’iter anche in virtù del sopraggiunto obbligo per gli enti locali con meno di 30.000 abitanti di cedere le partecipate in rosso da almeno tre anni. I tre si congratulano con il socio privato LongLife Formula Srl e GVM Care & Research "per il completamento dell’ultimo step di privatizzazione. Una pietra miliare per l’azienda, ma anche un passo significativo per il nostro territorio".