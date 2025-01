Lanazione.it - Teatro Moderno. Queen, l’evento oltre il loro mito

Straordinario omaggio aisospeso tra rock e musica sinfonica, "At The Opera" spegne le prime dieci candeline e celebra l’anniversario con il "10th Anniversary Tour" che domani arriverà sul palco del(inizio alle 21). Versione rinnovata ma con la filosofia di sempre, lontanissima dal concetto di cover band. "At The Opera – spiegano gli organizzatori – è un grande spettacolo in cui il rock della band britannica si fonde con la raffinatezza di un’orchestra di archi. Una formula accattivante e originale, autorizzata ufficialmente dagli stessie impreziosita da grandi interpretiche da un coinvolgente visual show". In mezzo alla musica di 30 grandi professionisti a spiccare sono le straordinarie voci di Federica Morra (cantante, attrice e performer formatasi alla American Musical and Dramatic Academy) e di Francesco Montori, entrambi con importanti esperienze nei musical a livello internazionale.