Te l’abbiamo fatta! Giulia e Pierpaolo al Grande Fratello smacco a Signorini | il retroscena sul figlio

Anche un collegamento a sorpresa nella puntata di giovedì 16 gennaio del, quello conSalemi ePretelli. A poche ore dall'annuncio della nascita del loro primo, i due hanno salutato in diretta Alfonsoe i concorrenti di questa edizione. Nel pomeriggio di giovedì, infatti, è arrivata la prima foto social a 3 e la notizia ufficiale del parto.Benvenuto al piccolo Kian Salemi Pretelli, che in realtà, come spiegato successivamente dai neo genitori, è venuto al mondo venerdì 10 gennaio. Quindi quasi una settimana fa. Dopo essersi goduti in privato questi primi giorni da mamma e papà, giovedì 16 hanno decido di far sapere a tutte le persone che li seguono la lieta notizia, che i fan aspettavano con ansia.