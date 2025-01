Dilei.it - Taylor Swift, la donazione per gli incendi di Los Angeles: “Straziante”

Leggi su Dilei.it

Gliche ormai da settimane stanno stravolgendo il territorio di Loshanno mosso moltissime star pronte a fare del proprio meglio per aiutare e supportare i soccorsi e le organizzazioni che si prendono cura delle persone colpite.Ad aggiungersi alla lista di vip impegnati in questo senso c’è anche, che oltre ad aver fatto una generosa, ha scelto di condividere un messaggio per sensibilizzare i suoi fan sull’importanza di supportare la comunità locale.dona dopo glidi Los, reginetta del pop mondiale, è da sempre molto attenta a tematiche sociali che spesso racconta all’interno dei suoi canali social. La cantante dei record, conscia dell’influenza delle sue parole, non si è mai tirata indietro rispetto a temi importanti.