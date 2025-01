Amica.it - Tanti auguri Mia Tindall! L’alter ego del principe Louis compie 11 anni

Ci sono bambini, nelle royal family come nelle famiglie borghesi, che si vantano di essere i “figli perfetti”. Sempre posati, seri, composti in ogni situazione. Scontati e rassicuranti, veri e propri modelli di educazione. Altri, invece, sono esattamente il contrario: vivaci, estrosi, imprevedibili. Sempre fuori dalle righe. Ma, proprio per questo, più divertenti. Mia11: la somiglianza con ilGuardando ai Windsor, non si può non inserire in quest’ultima categoria Mia. Nata il 17 gennaio 2016 – proprio oggi festeggia l’undicesimo compleanno -, la figlia di Mike e Zara da sempre è nota per il suo carattere. Non si contano le foto in cui la bambina, dalla nascita a oggi, compare in pose buffe e divertenti, tanto che, per molti, sarebbe la versione al femminile di un’altra “piccola peste” di sangue blu, il