Quotidiano.net - Tajani: spero che gli italiani in Germania non votino l’ultradestra di Afd

Berlino, 17 gennaio 2025 - "che nessun italiano voti per Afd in. Anche perché non hanno simpatia per l'Italia". A dirlo il ministro degli esteri Antonio, a margine dell'incontro del Ppe a Berlino. Alle domande dei giornalisti su eventuali alleanze con l'ultradestra tedesca ine su collaborazioni del Ppe con i partiti di ultradestra in Europa,ha più volte insistito: "Io non ho niente a che fare con Afd e non voglio averci a che fare", "sono distante anni luce dalla loro ideologia". "C'è una alleanza storica fra la Cdu e i partiti cristiani. E questo legame serve a rafforzare anche gli stati e i governi", ha aggiunto il ministro degli Esteri spiegando che chiederà agliindi votare per la Cdu e la Csu. Italy's Minister for Foreign Affairs Antonioat Konrad-Adenauer-Haus talks to the media during a Meeting EPP, in Berlin, Germany, 17 January 2025.